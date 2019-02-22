ТОП-6 Лучших капперов:

Рейтинг прогнозистов на спорт

Ставки на спорт становятся популярнее с каждым днем, данный вид заработка не требует огромных затрат времени и сил, наверняка каждый, мечтал зарабатывать, просто сидя в кресле, за просмотром футбольных матчей любимой команды. Параллельно развивается и бизнес спортивных прогнозистов, именно они помогают клиентам подобрать матч с самым высоким проходом и добиться заветного выигрыша. Наиболее популярными видами спорта для прогнозирования являются теннис, хоккей, а также бейсбол. видами спорта для прогнозирования являются теннис, хоккей, а также бейсбол. Однако, помимо честных капперов, в интернете огромное количество недобросовестных спортивных аналитиков, предлагающих свои услуги, единственная их цель – получить деньги за подписку и исчезнуть.

Кто такие капперы?

Капперы – лучшие прогнозисты на спорт, их работой является качественный анализ линии букмекеров и подбор необходимого матча. Самые лучшие капперы, всегда занимаются только одним видом спорта, «распыляться» в таком деле, как прогнозы на спорт, нельзя ни при каких условиях. Если хоккейный каппер занимается прогнозами на хоккей – для него недопустимо делать ставки на теннис или футбол, это обыкновенные «попаны» и заработать с ними клиент никогда не сможет. Исключение составляют команды беттеров, лишь объединив усилия, проект может охватывать несколько спортивных событий, в остальных же случаях, это просто непрофессионализм. Найти хорошего каппера в СНГ нетрудно, лучшие капперы в вк всегда ведут статистику собственных успехов, предоставляют клиентами бесплатные прогнозы для ознакомления и всегда открыты для собственных подписчиков. Ни один из специалистов, дорожащий своей репутацией, не станет гарантировать покупателю 100% прибыль, это невозможно, так как ставки это риск, рано или поздно, даже самый низкий коэффициент не сыграет, это лишь вопрос времени.

Как составляются рейтинги капперов (прогнозистов)?

Рейтинг лучших капперов составляется на основе предоставленной прозрачной статистики и носит непредвзятый характер, лучшие футбольные прогнозисты никогда не станут скрывать собственных «минусов», они понимают, только побеждать в ставках невозможно, стабильная прибыль достигается исключительно на дистанции. Мошенники же, обещают богатую жизнь, необходимо только купить их супер подписку, которая обойдется клиенту очень дорого.

Рейтинг капперов в России в 2019 году

Лучшие капперы России всегда публикуют развернутое описание к каждому своему прогнозу, а также предоставляют полную информацию о соотношении «плюсов» и «минусов» в группе вконтакте, либо инстаграме. Помимо этого, на рейтинг капперов России влияет и содержание отзывов на сторонних ресурсах, в 10 топовых прогнозистов России попадают лишь те, кто имеет положительную репутацию и находятся на рынке беттинга продолжительное время. Те, кто занимается продажей «договорных» матчей или другой «инсайдерской» информации, раз и навсегда вычеркиваются из рейтинга капперов, подобной информации в Интернете нет и никогда не будет, это закрытая информация, доступная узкому кругу людей. Однако среди российских, а также СНГ каперов, данный вид мошеннической деятельности очень популярен, ни в коем случае нельзя доверять подобным обманщикам.

Лучшие капперы мира

Лучшие прогнозисты на спорт в мире всегда дорожат собственной репутацией и ведут достоверную статистику, им ни к чему обманывать клиентов, ведь негативные отзывы раз и навсегда перечеркнут собственные усилия. Среди зарубежных ресурсов, можно легко найти бесплатные прогнозы от профессиональных капперов. Им, лучшие прогнозисты мира, уделяют огромное внимание, ведь исходя из результатов бесплатных, клиент принимает решение о покупке платных прогнозов.

Опираясь именно на эти критерии и формируется топ 5 среди зарубежных букмекеров 2019 года.

Лучшие бесплатные капперы

Лучшие бесплатные капперы никогда не станут предлагать различные «лесенки», этим занимаются исключительно мошенники, которые пытаются создать искусственный ажиотаж вокруг собственных низкосортных прогнозов. То же самое, можно сказать и о так называемых, ЖБ-экспрессах с огромными коэффициентами, а именно такие виды прогнозов пользуются огромной популярностью у новичков, которые живут мыслью сиюминутно разбогатеть.

Бесплатные прогнозы – «лицо» аналитика, зачастую именно они формируют решение клиента о приобретении подписки, а значит обманывать своих подписчиков с самого начала, станут лишь аферисты. Лучшие прогнозисты футбола никогда не станут делать ставки на случайные исходы, такие как чет-нечет или минута первого гола.

Поиск надежного беттера — процесс долгий и неблагодарный, а используя рейтинг капперов РФ, каждый легко сможет найти проверенных и наиболее известных прогнозистов, а в последствии и увеличить собственный банк. Главное помнить – самые успешные прогнозисты те, которые умеют ждать и не ставить на все подряд.